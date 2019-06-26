В Полевском сотрудники больницы, где ребенку ввели просроченное лекарство, отделались выговорами

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-26T12:47:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Городская больница Полевского прославилась на всю Свердловскую область после того, как мама годовалой малышки забила тревогу - её дочке поставили капельницу с просроченным лекарством. Как говорит женщина, на упаковке препарата было написано, что срок истек еще полгода назад. Изначально женщина обратилась в больницу, так как у её дочки был сильный жар, но столкнулась с халатностью медсестер. После этого молодая мама обратилась в прокуратуру.

- По итогам проведения служебной проверки установлена вина 10 должностных лиц и работников медицинского учреждения, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - К ним применены дисциплинарные взыскания в виде замечания и выговора. Городская больница Полевского совершила административное правонарушение, так как не соблюдала правила хранения продукции и тем самым создала угрозу причинения вреда жизни и здоровью пациента.

За совершение данного административного правонарушение больнице могут влепить штраф до 600 тысяч рублей. Пока заявление прокуратуры после проверки рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU