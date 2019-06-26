2019-06-26T12:47:51+03:00
Происшествия

В Полевском сотрудники больницы, где ребенку ввели просроченное лекарство, отделались выговорами

Мама девочки обратилась в прокуратору, чтобы разобраться с грубым нарушением медработников
Дарья РЯБОВА
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Молодая мама решила не оставлять историю без огласки Фото: предоставила пострадавшая женщинаМолодая мама решила не оставлять историю без огласки Фото: предоставила пострадавшая женщина
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Городская больница Полевского прославилась на всю Свердловскую область после того, как мама годовалой малышки забила тревогу - её дочке поставили капельницу с просроченным лекарством. Как говорит женщина, на упаковке препарата было написано, что срок истек еще полгода назад. Изначально женщина обратилась в больницу, так как у её дочки был сильный жар, но столкнулась с халатностью медсестер. После этого молодая мама обратилась в прокуратуру.

- По итогам проведения служебной проверки установлена вина 10 должностных лиц и работников медицинского учреждения, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - К ним применены дисциплинарные взыскания в виде замечания и выговора. Городская больница Полевского совершила административное правонарушение, так как не соблюдала правила хранения продукции и тем самым создала угрозу причинения вреда жизни и здоровью пациента.

За совершение данного административного правонарушение больнице могут влепить штраф до 600 тысяч рублей. Пока заявление прокуратуры после проверки рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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