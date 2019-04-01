2019-04-01T10:32:24+03:00
Общество

«Что за паника? Это же не йогурт»: в Полевском годовалой малышке поставили капельницу с просроченным лекарством

Медперсонал заявил матери, что его можно употреблять [видео]
Маргарита МАХОНИНА
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Дочке Ольги всего год и два месяца.Дочке Ольги всего год и два месяца.Фото: публикации Герой
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Жительница Полевского Ольга Колмогорова (фамилия изменена – Прим.Ред.) пожаловалась на врачей местной центральной городской больницы. Молодую маму вместе с маленькой дочкой 28 марта положили в реанимацию инфекционного отделения. Однако методы лечения вызвали у Ольги массу негодования. Особенно, когда годовалой малышке поставили капельницу с просроченным лекарством.

- Моей дочке год и два месяца, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Ольга. - 26 марта она плохо себя чувствовала: появился жар, стало тошнить. Вызвали врача, который диагностировал ротавирус и порекомендовал переждать этот период дома.

В Полевском малышке поставили капельницу с просроченным лекарством.

Сейчас малышка чувствует себя хорошо. Фото: публикации Герой

Сейчас малышка чувствует себя хорошо.Фото: публикации Герой

Однако лучше малышке не становилось. Девочка начала резко терять вес – только за сутки похудела на килограмм. А это весьма приличный вес для годовалой малышки!

- В итоге 28 марта мы попали в реанимацию, - продолжает ее мама. –Нам начали ставить капельницы: сначала хорошую, дочь уснула. Потом поменяли и ребенок стал дергаться: как будто пытаясь вырвать ее из руки. Я посмотрела на упаковку, оказалось, что срок годности раствора истек еще в феврале!

Капельница с просроченным лекарством Фото: публикации Герой

Капельница с просроченным лекарствомФото: публикации Герой

Женщина моментально вызвала медсестру, чтобы разобраться. Ответ медперсонала ее шокировал:

- Пришла медсестра и сказала: «Господи! Что вы панику поднимаете? Ничего страшного, это же не йогурт – просроченное лекарство можно принимать еще полгода», - возмущается Ольга. – А через некоторое время ребенку поставили лекарство, просроченное на полгода! Срок годности закончился еще в сентябре прошлого года. И на это медсестры ответили: «Ничего страшного, лекарство находится в вакуумной упаковке».

Ольга с дочкой. Фото: публикации Герой

Ольга с дочкой.Фото: публикации Герой

По словам Ольги, сегодня с ее дочкой все хорошо. Но медсестры перед ней так и не извинились. Зато женщина поговорила с главврачем Полевской горбольницы Сергеем Алферовым. Глава больницы принес ей извинения и попросил написать заявление для служебной проверки. Однако мать малышки намерена обратиться в прокуратуру.

В полевской горбольнице корреспонденту «КП» сказали, что Алферов находится в отпуске.

- По факту происшествия проводят служебную проверку, - добавила его заместитель Татьяна Панфилова.

В министерстве здравоохранения Свердловской области тоже в курсе о ситуации.

- Министр здравоохранения региона Андрей Цветков назначил проверку данной информации, - прокомментировал историю пресс-секретарь министерства Константин Шестаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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