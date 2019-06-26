2019-06-26T12:27:47+03:00
Общество

Родня участников группы Дятлова просит СКР провести объективное расследование трагедии на перевале

Обращение в Москву отвезут 28 июня
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
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Тайна гибели студентов на перевале не дает покоя исследователям и сегодняТайна гибели студентов на перевале не дает покоя исследователям и сегодняФото: Евгений САЗОНОВ
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Родственники участников группы Игоря Дятлова погибшей на севере Свердловской области в 1959 году, написали обращение в федеральный Следственный комитет. Уральцы просят руководителя СКР РФ Александра Бастрыкина провести расследование, чтобы выяснить из-за чего полвека назад на перевале Дятлова погибли их родные. Подписи под обращением поставили сестры Игоря Дятлова и Юрия Дорошенко, а также брат Рустема Слободина. Документ отвезет в Москву адвокат Евгений Черноусов.

- 28 июня я передам в приемную это обращение, - заявил Евгений Черноусов, адвокат. - Мы считаем, что следователи должны проверить техногенную версию случившегося. Даже если дело засекреченное, я буду требовать, чтобы родственники погибших получили право участвовать в расследовании через подписку о неразглашении.

Палатка на месте гибели группы Дятлова. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Палатка на месте гибели группы Дятлова. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Сегодня свою версию событий в 1959 году высказал уральский исследователь, мастер спорта Владислав Карелин. По его мнению, группа стала жертвой ракетных испытаний. На перевале в том году была ледяная корка, чего больше никогда не было. Это, по словам Карелина, могло стать последствием техногенного воздействия - жара, исходившего от сопла пролетавшей мимо ракеты.

- На техногенную версию меня навело одно явление, - говорит Владислав Карелин. - 17 февраля во время похода мы ночью увидели светлое пятно над верхушками сосен. Решили, что это метеор. Но когда через несколько лет был запуск с Байконура, картинка была такая же. Позже оказалось, что в феврале и в марте были запуски с Байконура, также 2 февраля 1959 года с Капустина Яра был запуск аварийной ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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