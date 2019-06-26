Их убила ракета и радиация: уралец, встретивший Дятлова недалеко от перевала, рассказал свою версию трагедии

В среду, 26 июня, в Екатеринбурге прошел круглый стол, участники которого обсудили гибель группы Игоря Дятлова, произошедшей в 1959 году на перевале, который теперь известен, как перевал Дятлова. Пришедшие эксперты объявили, что 28 июня они передадут в Следственный комитет просьбу провести расследование по делу гибели тургруппы. Кроме того, свою версию событий изложил участник экспедиции, который в феврале и марте 1959 года искал на перевале погибших туристов.

СЕКРЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Мы путешествовали одновременно с дятловцами, но шли южнее. С Игорем Дятловым в январе 1959 года встречались. Когда шли в поход, к нам подошел человек и спросил: это вас ищут? Мы сразу позвонили в Свердловск, нас попросили отправиться на перевал, - говорит Владислав Карелин. – 27 февраля мы пришли к палатке и увидели следы. Нас просили их не сбивать, это были следы группы Дятлова в виде шеренги, они шли на расстоянии вытянутых рук и спускались с перевала, держась за руки.

Перевал в 1959 году. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

По словам участника поисковой экспедиции, он все-таки потрогал след ногой. Тот оказался ледяным. Кроме того, на перевале в тот год во многих местах был слой льда, уверяет Карелин, хотя в последующие годы лед в тех местах больше нигде не встречался. Это, по версии исследователей, указывает на то, что в момент гибели тургруппы над перевалом пролетело что-то горячее, что растопило снег, например, ракета.

- На версию о техногенной причине гибели туристов меня навело еще одно явление - 17 февраля во время похода мы ночью увидели светлое пятно над верхушками сосен. Решили, что это метеор, - говорит Владислав Карелин. - Но когда через несколько лет был запуск ракеты с Байконура, картинку мы увидели такую же. Стали проверять, оказалось, что в феврале и в марте были запуски с Байконура, также 2 февраля 1959 года с Капустина Яра состоялся аварийный запуск ракеты.

Родственники погибших туристов уверены, что в советские годы расследование гибели туристов было проведено некачественно.Фото: Галина Соловьева

Исследователь говорит, что, возможно, в архивах сохранились закрытые сведения о запусках других ракет.

- Ниже палатки мы видели три каменные гряды. Это было ледовое поле, из которого торчали камни, - вспоминает Карелин. - В последующие годы никто подобного там не видел. Эти факты привели меня к выводу о том, что было мощное техногенное воздействие, которое и привело к трагедии.

Место, где погибла группа сегодня выглядит такФото: Евгений САЗОНОВ

«ПСИХОЗА У ТУРИСТОВ БЫТЬ НЕ МОГЛО»

Версию, связанную с ракетой, не исключает и известный уральский путешественник, мастер спорта СССР по альпинизму Владимир Рыкшин. Предположение, что туристы погибли из-за сошедшей лавины, кажется ему неправдоподобным.

- Лавина не может вызвать такого психоза. Надо быть полным идиотом, чтобы выскочить из палатки и бежать вниз, - говорит Рыкшин. - Что вызвало психоз? У нас был схожий случай у вулкана на Курилах: там случился выброс сероводорода, мы бежали вниз, не могли дышать. Может, и тут что-то подобное было. Может, ракета пролетала над палаткой, оставляя выхлоп за собой. Тайга наполнена обломками от ракет и самолетов, которые от радиации до сих пор фонят.

Перевал Дятлова - одно из самых загадочных мест на УралеФото: Евгений САЗОНОВ

Версию прокуратуры о снежной доске или урагане, которые погубили туристов, участники круглого стола также подвергли сомнению.

- Мы ходили с Игорем Дятловым в поход за год до трагедии, - вспоминает Петр Бартоломей. - Мы тоже оказались в урагане и не могли поставить палатку. Так мы залезли просто внутрь, раскинули ее и всю ночь изнутри держали палатку, чтобы она не взлетела. А заставить Игоря выскочить из палатки из-за какого-то урагана - это бред.

Петр Бартоломей показал на круглом столе фотографию палатки, в которой в 1958 году он с Игорем Дятловым спасались от урагана. «Заставить Игоря выскочить из палатки из-за какого-то урагана - это бред» - заявил он.Фото: Галина Соловьева

В свою очередь, адвокат Евгений Черноусов, в советские годы работавший в МВД, утверждает, что при расследовании причин трагедии многое было сделано неправильно.

- Мы требуем возбуждения уголовного дела, - говорит Черноусов. - Следственный комитет имеет полномочия для этого. Проведите расследование, как положено: соберите доказательства, тогда мы получим правильные результаты. 28 июня я передам в приемную это обращение от родственников погибших туристов. Мы считаем, что следователи должны проверить техногенную версию случившегося. Даже если дело засекреченное, я буду требовать, чтобы родственники погибших получили право участвовать в расследовании через подписку о неразглашении.

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