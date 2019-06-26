С 1 июля в Свердловской области поднимутся цены на газ

СЕГОДНЯ 07:59 2019-06-26T08:00:46+03:00

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Жители Екатеринбурга и других городов Свердловской области с 1 июля начнут платить за газ больше на 14-18 копеек за кубометр. Стоимость будет варьироваться в зависимости от того, установлен ли в доме счетчик.

Меньше всего цифры в платежках будут у тех, чьи дома обслуживает «Уралсевергаз», они будут платить за один кубометр газа 4 рубля 34 копейки. АО «Регионгаз-инвест» поднимет цены на 14 копеек, то есть стоимость одного кубометра газа составит 4 рубля 75 копеек при наличии счетчиков и 4 рубля 83 копейки - без них. ГУП «Газовые сети» повысит стоимость услуг на 17 копеек для тех, кто установил счетчики, для них цена будет 4 рубля 76 копеек. А для тех, у кого счетчика нет, 4 рубля 83 копейки.

Больше всего по сравнению с прошлым периодом будут платить потребители газа компании «Газпром газораспределение Екатеринбург». Один кубометр им обойдется в 4 рубля 87 копеек, что на 18 копеек больше. Потребители компании «ГАЗЭКС» тоже будут платить на 18 копеек больше — 4 рубля 88 копеек.

Такие изменения связаны с тем, что и сами поставщики газа будут платить больше - розничная цена еще до поставки топлива потребителям вырастет на 51 копейку за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU