2019-06-26T08:00:46+03:00
Недвижимость

С 1 июля в Свердловской области поднимутся цены на газ

С повышением стоимости услуг столкнутся все потребители
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Цены вырастут с начала следующего месяцаЦены вырастут с начала следующего месяцаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жители Екатеринбурга и других городов Свердловской области с 1 июля начнут платить за газ больше на 14-18 копеек за кубометр. Стоимость будет варьироваться в зависимости от того, установлен ли в доме счетчик.

Меньше всего цифры в платежках будут у тех, чьи дома обслуживает «Уралсевергаз», они будут платить за один кубометр газа 4 рубля 34 копейки. АО «Регионгаз-инвест» поднимет цены на 14 копеек, то есть стоимость одного кубометра газа составит 4 рубля 75 копеек при наличии счетчиков и 4 рубля 83 копейки - без них. ГУП «Газовые сети» повысит стоимость услуг на 17 копеек для тех, кто установил счетчики, для них цена будет 4 рубля 76 копеек. А для тех, у кого счетчика нет, 4 рубля 83 копейки.

Больше всего по сравнению с прошлым периодом будут платить потребители газа компании «Газпром газораспределение Екатеринбург». Один кубометр им обойдется в 4 рубля 87 копеек, что на 18 копеек больше. Потребители компании «ГАЗЭКС» тоже будут платить на 18 копеек больше — 4 рубля 88 копеек.

Такие изменения связаны с тем, что и сами поставщики газа будут платить больше - розничная цена еще до поставки топлива потребителям вырастет на 51 копейку за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сегодня в Екатеринбурге решат, строить ли храм в сквере у Тетра драмы
Сегодня в Екатеринбурге решат, строить ли храм в сквере у Тетра драмы
В Екатеринбурге мошенник, который выманивал из людей деньги, представляясь полицейским, сядет в тюрьму на три года
В конце июня в Екатеринбург вернется лето
Это борьба со всем другим: Познер пристыдил москвичей, которые не поддержали протесты за сквер в Екатеринбурге
Легендарный хоккеист Павел Дацюк будет выступать в «Автомобилисте» под 13-м номером
В аэропорту «Кольцово» рейс задержали на полтора часа из-за поврежденного колеса
На Урале суд наказал гомофоба за комментарий после жалобы представителей ЛГБТ
Мэрия Екатеринбурга сказала окончательное «нет» референдуму по статусу сквера у Драмтеатра
Скандальный депутат Гордумы Екатеринбурга обратится к губернатору по поводу повышения тарифов ЖКХ