В Нижнем Тагиле под суд отправят троих мужчин, производивших наркотики в домашней лаборатории

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-24T16:01:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед нижнетагильским судом предстанут два жителя Екатеринбурга и мужчина из Алапаевска. Их обвиняют в производстве наркотиков, чтобы подзаработать на продаже синтетических веществ. Изначально мужчины 31 и 37 лет, разбиравшиеся в химии, скооперировались, чтобы изготавливать в домашних условиях мефедрон.

Но долго поработать они не смогли - отправили произведенный товар для продажи в Екатеринбурге, но закладку в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли сотрудники полиции. После чего наркодилеров отпустили под домашний арест под подписку о невыезде. Но мужчины не успокоились - вновь купили оборудование и начали изготавливать мефедрон, еще в более крупных масштабах. Их машину, в которой находилось 227 граммов наркотиков, полицейские задержали на трассе Екатеринбург - Серов.

- Мужчинам предъявлено объявление по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в том числе с использованием сети Интернет», - уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU