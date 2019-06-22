2019-06-22T13:21:58+03:00
Общество

Наслаждения отменяются: Роскомнадзор призвал правильно освещать в СМИ День памяти и скорби

Ведомство сослалось на Указ Бориса Ельцина
Лев ИСТОМИН
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В День памяти и скорби на ТВ и радио отменяются развлекательные шоуВ День памяти и скорби на ТВ и радио отменяются развлекательные шоуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Роскомнадзор выступил с напоминанием правил вещания в День памяти и скорби, который в России отмечается 22 июня. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

На территории всей страны в субботу на ТВ и радио должны быть отменены любые развлекательные программы. Этот момент отдельно прописан в Указе президента Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года. В случае нарушения, законом предусмотрена ответственность.

В Роскомнадзоре уточнили, что именно относится к развлекательным мероприятиям, которые не могут транслироваться в этот день: это программы, с сочетанием юмора, азарта, легкости, получения удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта.

Ежегодно по всей стране 22 июня проводятся памятные государственные мероприятия. В Екатеринбурге они начались с минуты молчания, после чего в полдень были возложены цветы на Широкореченском мемориале.

Закончится день скорби шествием «Свеча памяти», которое начнется в 22:00. От резиденции Губернатора Свердловской области до Площади 1905 года пройдет колонна горожан. Все желающие получат свечи: после минуты молчания на главной городской площади екатеринбуржцы построятся так, что из маленьких огоньков сложится живое слово «Помним».

ИСТОЧНИК KP.RU

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