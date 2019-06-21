2019-06-21T18:50:59+03:00
Общество

День памяти и скорби в Екатеринбурге -2019: программа мероприятий

«Космолка» публикует мероприятия Дня памяти и скорби в Екатеринбурге -2019
Даниил Близнецов
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22 июня – одна из самых трагичных дат в истории нашей Родины22 июня – одна из самых трагичных дат в истории нашей РодиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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22 июня – одна из самых трагичных дат в истории нашей Родины: именно в этот день началась Великая Отечественная Война. Траурные мероприятия пройдут по всей стране. Не станет исключением и уральская столица.

В этот день будут приспущены флаг Российской Федерации, и флаг самого Екатеринбурга. Это - знак скорби по погибшим на войне. В храмах уральской столицы прозвучит поминальный звон по павшим в боях и умершим в тылу и плену воинам, скончавшимся от ран и болезней в военные годы и последующие десятилетия ветеранам.

Общегородские мероприятия начнутся в 12:00 с минуты молчания.

- На Широкореченском мемориале возложат цветы к Вечному огню – это традиционное ритуальное мероприятие. В нем участвуют и органы местного самоуправления, и общественность, и национальные и конфессиональные организации, и ветераны. Они собираются у Вечного огня каждый год 22 июня – независимо от того, какой это день недели, - рассказывает Антон Третьяков, директор Департамента внутренней политики Свердловской области.

Закончится день скорби шествием «Свеча памяти», которое начнется в 22:00. От резиденции Губернатора Свердловской области до Площади 1905 года пройдет колонна горожан. Все желающие получат свечи: после минуты молчания на главной городской площади екатеринбуржцы построятся так, что из маленьких огоньков сложится живое слово «Помним».

-22 июня серьезная дата для тех, у кого в семье были или есть ветераны. Тем более – для тех, кто потерял на войне своих родных. Я считаю, что этот день – уж точно не ради красного словца, - подытоживает Антон Третьяков.

В этот же день отдел по делам молодежи Екатеринбургской епархии приглашает всех желающих принять участие в уборке могил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся на территории Никольского кладбища.

Никольское кладбище – одно из исторических кладбищ города, основанное в 1851 году. Здесь похоронены жители поселка Верх-Исетского завода, воины Великой Отечественной войны, умершие в 1941-1946 годах в госпитале, который располагался в гостинице «Мадрид» на площади Первой пятилетки. В связи с тем, что кладбище в 1965 году было закрыто для погребения, и на нем в настоящее время разрешены только родственные подзахоронения, выглядит оно довольно неухоженным и на нем достаточно много мусора, отметили в молодежном отделе.

Необходимо помнить: Урал многое сделал для успешной борьбы с нацистскими захватчиками. Более 100 тысяч свердловчан ушли на фронт, около 62 удостоились звания «Героя Советского Союза». Почти 13 тысяч тыловиков получили награды за самоотверженный труд. Именно в Свердловске сформировались Легендарный Уральский добровольческий танковый корпус и 22-ая армия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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