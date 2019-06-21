Машину разорвало пополам: на Пермском тракте ВАЗ на полном ходу врезался в фуру
Сегодняшним утром на Пермском тракте произошла жуткая авария. ВАЗ на полном ходу врезался в фуру, припаркованную на обочине.
Удар был такой силы, что легковушка мгновенно превратилась в груду искореженного металлолома, а в довершении всего развалилась пополам. За рулем находилась молодая девушка, кроме нее, в салоне никого не было.
Фото: Иван Ронжанин
- В рубашке родилась. Тачка пополам порвана, пилотесса сама выбралась из половинки, можно сказать "вылупилась" аки птенчик из яичка, - рассказал очевидец.
Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют причины аварии.
- Серьезных травм водитель не получила, - сообщили в отделении пропаганды областной Госавтоинспекции. - Госпитализация ей не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU