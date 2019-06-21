2019-06-21T09:48:47+03:00
Происшествия

Машину разорвало пополам: на Пермском тракте ВАЗ на полном ходу врезался в фуру

За рулем находилась молодая девушка
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Иван РонжанинФото: Иван Ронжанин
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Сегодняшним утром на Пермском тракте произошла жуткая авария. ВАЗ на полном ходу врезался в фуру, припаркованную на обочине.

Удар был такой силы, что легковушка мгновенно превратилась в груду искореженного металлолома, а в довершении всего развалилась пополам. За рулем находилась молодая девушка, кроме нее, в салоне никого не было.

Фото: Иван Ронжанин

Фото: Иван Ронжанин

- В рубашке родилась. Тачка пополам порвана, пилотесса сама выбралась из половинки, можно сказать "вылупилась" аки птенчик из яичка, - рассказал очевидец.

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют причины аварии.

- Серьезных травм водитель не получила, - сообщили в отделении пропаганды областной Госавтоинспекции. - Госпитализация ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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