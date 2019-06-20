2019-06-20T08:08:56+03:00
Общество

«Жить надо в «Чайф»: в честь 60-летия на телевидении выйдет фильм про Владимира Шахрина

Многое аудитория услышит впервые
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Показ фильма в ближайшее воскресеньеПоказ фильма в ближайшее воскресеньеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Лидер уральской рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин 22 июня отметит свой 60-летний юбилей. В честь знаменательной даты об известном музыканте сняли документальный фильм.

- Съемочная группа отправилась в музыкальный тур вместе с командой «Чайф», чтобы ощутить весь кайф долгих путешествий в гастрольном автобусе, побывать в настоящем рокерском концертном закулисье, - рассказали в дирекция общественных связей Первого. - Многое о Владимире Шахрине аудитория услышит впервые.

Как говорят авторы, фильм будет изобиловать музыкой. А в перемежающихся с ними разговорных фрагментах Шахрин расскажет о жене (которая не выпила из него ни грамма крови), работе, своей команде, которая рядом с ним аж с прошлого века.

Также рокер раскроет секрет написания хитов и поведает, как ему удалось сохранить группу, находившейся в 1989 году на грани распада.

Фильм «Владимир Шахрин. Жить надо в «Чайф» выйдет на экраны в ближайшее воскресенье - 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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