2019-06-19T15:44:00+03:00
Общество

Свердловчанка отсудила 3 миллиона у агрофирмы, которая обманула ее на 120 быков

В компании сменилось руководство и сделка не состоялась
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Новых сотрудников компании уличили в подделке документовНовых сотрудников компании уличили в подделке документовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Фермер из Новоуральска засудила агрофирму, которая взяла с нее деньги, то товар так и не поставила.

Еще четыре года назад Александра заключила договор с ООО «Агрофирма Уральская» на покупку 120 голов взрослого скота и бычков. Женщина внесла предоплату в 2,5 миллиона рублей, однако вскоре на фирме сменилось руководство и в итоге Александра осталась и без денег, и без скота.

Фермер подала иск, где просила взыскать с компании предоплату, проценты за пользование чужими деньгами и судебные расходы - всего 3,17 миллиона рублей.

Экс-директор фирмы подтвердил получение денег средств, пояснив, что 1,6 миллиона внесены в банк, а остальное распределено между учредителями. Однако новое руководство заявило, что по документам Александре дважды отпускали товар на 1,6 миллиона, а остаток возвращен по её заявлению.

Но подчерковедческая экспертиза показала, что рукописный текст Александры на имя директора агрофирмы написан другим человеком, а подпись бывшего директора подделана.

Суд удовлетворил требования свердловчанки, понизив сумму до 3,16 миллиона рублей. Однако агрофирма не согласилась и подала апелляцию.

- Она ссылалась на то, что истец не смогла пояснить происхождение суммы для покупки скота, следовательно, нет оснований для взыскания процентов за пользование чужими средствами, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Суд согласился, что источник происхождения денег не имеет юридического значения. Что касается исполнения обязательств перед Александрой и передачей ей скота, в накладных на реализацию товара на сумму 1,4 миллиона нет ни ее подписей, ни подписей ее представителей.

Решение оставлено без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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