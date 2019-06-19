Шнурова подставили: в Сети появился фейковый сайт, где продают билеты на концерт «Ленинграда» в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-19T14:04:26+03:00

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Чуть больше двух недель остается до концерта группировки «Ленинград» в Екатеринбурге в рамках прощального стадионного тура. Билетов на выступление, которое состоится на «Екатеринбург Арене» уже не так много, поэтому в Сети активизировались перекупщики.

Некоторые даже создали фейковый сайт стадиона, на котором продают билеты с наценкой.

- Обращаем ваше внимание, что в сети появился сайт EKB-ARENA.СOM , который не имеет никакого отношения к «Екатеринбург Арене». Этот интернет-ресурс является консьерж-сервисом по продаже билетов на концерт группировки «Ленинград», который, напомним, состоится у нас 6-го июля. Более того, этот сайт не создан организаторами концерта, а перекупщиками, которые таким образом продают билеты со своей наценкой. Будьте внимательны! И если планируете посетить грандиозное шоу Сергея Шнурова и его команды, то приобретайте билеты, которых становится всё меньше, на официальных ресурсах. Зачем переплачивать?! – говорится в заявлении администрации стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU