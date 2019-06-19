2019-06-19T13:43:58+03:00
Общество

В Екатеринбурге вышли на дежурство новые отряды мотопожарных

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Администрация Верх-Исетского районаФото: Администрация Верх-Исетского района
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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга на дежурство заступили новые пожарно-спасательные мотоциклы. Каждый оборудован системой ГЛОНАСС, боксами с инструментами на случай, если нужно вскрыть двери или разрезать кузов, огнетушителями и 20-литровыми емкостями с водой под давлением. Такие баллоны позволят потушить возгорание на площади до 10 квадратных метров.

- Преимуществом двухколесного транспорта является маневренность и скорость, благодаря чему в условиях дорожной загруженности мегаполиса стало возможным еще более оперативно добираться к месту аварии, - подчеркнул начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона Павел Шерстнев.

Также в кофре мотоцикла обязательно имеется аптечка с перевязочными материалами, материалами для фиксации шин в случае вывихов и переломов, а также медикаментами, необходимыми для оказания первой помощи. Есть и конец «Александрова» для спасения человека из воды, трос и конусы для ограждения зоны ДТП.

Мотоциклы всегда выезжают в паре. Водители - постоянно практикующие мотоциклисты, прошедшие спецподготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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