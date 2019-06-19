«Ощущаю себя столетней бабушкой»: уральская певица Монеточка рассказала о проблемах со здоровье

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-19T11:04:50+03:00

Несколько лет назад врачи поставили артистке диагноз «вегетососудистая дистония»

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Автор песен и исполнительница Лиза Монеточка во всеуслышание рассказала о своих проблемах со здоровьем. Соответствующий пост артистка из Екатеринбурга выложила в stories в Instagram.

- У меня очень плохо со здоровьем. Врачи в Екатеринбурге говорили, что вегетососудистая дистония бывает практически у всех. Я не обращала внимание на проблему, - рассказала Монеточка.

Заболевание, а точнее синдром, несерьезный, но, по словам певицы, порой доставляет ей хлопот. Например, Лиза Монеточка упомянула обморочные состояния, а затем добавила, что временами «ощущает себя столетней бабушкой».

ИСТОЧНИК KP.RU