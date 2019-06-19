В «Кольцово» появился новый перевозчик, который будет летать на Sukhoi Superjet в Баку

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-19T08:20:53+03:00

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В аэропорт «Кольцово» зашел новый авиаперевозчик, компания ИрАэро» будет совершать регулярные рейсы из Екатеринбурга в Баку.

Вылеты в столицу Азербайджана будут проходить на самолетах Sukhoi Superjet 100 один раз в неделю, по вторникам. Отправление из Екатеринбурга - в 17:30, из Баку - в 12:30. Время в пути составляет три часа.

Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"

- Баку - популярное направление. По итогам прошлого года пассажиропоток на маршруте составил 24 тысяч пассажиров. С появлением нового авиаперевозчика в «Кольцово» число рейсов из Екатеринбурга в Баку возросло до трех в неделю. Помимо «ИрАэро», дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям - полеты в столицу Азербайджана выполняют «Уральские авиалинии», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"

Авиакомпания «ИрАэро» до недавнего времени выполняла чартерные и нерегулярные рейсы из «Кольцово». В 2013 году авиаперевозчик осуществлял регулярные полеты из Екатеринбурга в Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU