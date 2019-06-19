2019-06-19T07:13:49+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге 17-летний байкер врезался в Hyundai

После столкновения юноше потребовалась госпитализация
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Академическом районе Екатеринбурга байкер на «Patron Aero» врезался в Hyundai Solaris.

- Предварительно установлено, что водитель мотоцикла со стажем один год, двигаясь по улице Вильгельма де Геннина со стороны Краснолесья в сторону Сахарова, на регулируемом перекрестке де Геннина-Шаманова допустил столкновение с автомобилем, двигающимся в попутном направлении, - рассказали в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В результате ДТП 17-летний водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в детскую «девятку». После осмотра врачи приняли решение о необходимости госпитализации.

Причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Госавтоинспекции напомнили о том, что на дороге стоит воздерживаться от резких перестроений из ряда в ряд и других маневров. Также не стоит забывать о соблюдении дистанции и в обязательном порядке в любое время суток ехать с включенными фарами, а в непогоду использовать противотуманки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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