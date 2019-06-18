На разработку ушло 8 лет: уральский ученый придумал как засадить регион уникальным хвойным лесом

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-18T16:01:35+03:00

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Свердловчане все чаще жалуются, что в регионе остается меньше зелени: в городах ради домов жертвуют парками, а лесополосу тоннами вывозят на продажу. Пока одни возмущаются, ученый Уральского лесотехнического университета взялся за дело - Антон Оплетаев разработал уникальный способ размножения Сибирской Ели.

На эксперименты он потратил целых восемь лет. Редкий сорт ели с узкой как колонна кроной и закрученными по спирали ветками он однажды нашёл в лесу под Артёмовским. Первые попытки размножить растение не увенчались успехом - из тысячи саженцев выживали максимум два.

Ель-кипарис Фото: пресс-служба Фонда Содействия Инновациям в Екатеринбурге

- Множество необычных сортов и форм ели европейской сегодня широко продают в садовых центрах, однако они родом из Польши, Бельгии, Голландии и других европейских стран, поэтому не приспособлены к нашему климату и часто погибают. Ель Сибирская - это отечественный сорт, который выдерживает морозы до - 45 градусов, имеет неповторимый внешний вид, - говорит доцент кафедры лесоводства УГЛТУ, кандидат сельскохозяйственных наук Антон Оплетаев.

Для размножения редкого сорта ели Антон «омолодил» его ткани, получил несколько укорененных растений и методами многолетних проб и ошибок разработал два идеальных способа размножения уникального дерева - черенками и прививкой.

Внешний вид взрослого дерева Фото: пресс-служба Фонда Содействия Инновациям в Екатеринбурге

- Черенок хвойных способен пускать корни через 2 года вместо привычного одного. Пережить такой длительный период без питания растению не под силу. Мы решили эту проблему при помощи внекорневых подкормок через хвою и оптимальным режимом освещения. Что касается прививки, пришлось использовать индивидуальный подбор. Сегодня приживаемость прививки составляет до 80%, а укоренения - до 10%. Это достойный результат для такого капризного растения. В планах довести последнюю цифру до 50%, - рассказывает ученый.

Три года назад Антон со своим проектом размножения ели-кипариса стал победителем конкурса инновационных идей молодежи «Умник». Выигранный полумиллионный грант он потратил на покупку двух теплиц для проведения исследований и зарубежную стажировку в питомниках и лабораториях США.

Сегодня уральский ученый зарегистрировал новый сорт и выращивает Сибирские Ели. У ученого уже есть заявки на саженцы от лесопромышленных предприятий Урала и питомников Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU