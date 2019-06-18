В Екатеринбурге гонщик-дебошир разбил чужую машину, которая не уступила ему дорогу

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-18T11:50:46+03:00

Мужчина сломал зеркало и несколько раз пнул машину Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Екатеринбурженка засудила дорожного хама, который испортил ее иномарку. Инцидент произошел на Челябинском тракте, когда за рулем Honda Civic находился супруг автовладелицы.

В какой-то момент водитель следовавшей за ним на «Kia» начал мигать фарами, требуя уступить дорогу. Но такой возможности у Honda не было из-за большого потока.

Когда Civic остановилась у светофора, водитель «Kia» устроил разборки. Он сломал зеркало заднего вида и пнул машину. В результате по всей площади было разрушено угловое переднее стекло, остались царапины на передней левой двери и вмятина на переднем крыле.

Собственник автомобиля подала иск о взыскании стоимости ремонта, расходов по оплате услуг эксперта и госпошлины - всего 85 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил, но ответчик подал апелляцию в Свердловский областной суд.

- Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции. В случае несогласия с оценкой экспертов ответчик мог самостоятельно представить суду доказательства иного размера ущерба, однако не сделал этого, - сообщили в пресс-службе облсуда. - Решение оставлено без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU