Инвестиции с «БКС Брокер» могут принести кэшбэк до 4000 рублей

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-17T13:46:59+03:00

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В июне «БКС Брокер» проводит акцию, в рамках которой на брокерский счет клиента может вернуться сумма до 4000 рублей.

Условия просты и понятны – до 28 июня нужно открыть брокерский счет на сайте или в приложении «БКС Брокер» и пополнить его на сумму от 50 тысяч рублей. После этого можно рассчитывать на кэшбэк. При пополнении на 50 000 рублей вернется 1000 рублей, при пополнении на 100 000 рублей – кэшбэк будет 2000 рублей, и при пополнении счета на 200 000 рублей клиенту вернется 4000 рублей. Кстати, комиссия за пополнение счета с карты любого банка в этот период взиматься не будет.

- Акция от «БКС Брокер» позволит начинающим инвесторам получить хорошую выгоду при проведении первых операций. Советую стартовать с приятных накоплений, - подчеркнула Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер».

Кроме того, «БКС Брокер» разыгрывает среди новых клиентов 100 000 рублей. Принять участие могут те, кто впервые открыл брокерский счет и пополнил его на сумму в 100 000 рублей и выше. Победителей розыгрыша выбирают еженедельно.

«БКС Брокер» входит в состав финансовой группы БКС, которую выбирает более 300 000 человек в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке.

*Сроки проведения акции с 20.05.2019 по 28.06.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

ИСТОЧНИК KP.RU