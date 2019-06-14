2019-06-14T19:45:04+03:00
Общество

«Под кабинет передадут бассейн»: родители первоклассников из Екатеринбурга пожаловались Владимиру Путину на «резиновую» школу

В учебном заведении уже обучается в два раза больше детей, чем положено
Маргарита МАХОНИНА
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Школе должны построить новый корпус до 2021 годаШколе должны построить новый корпус до 2021 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге родители первоклассников, который пойдут учиться в школу №181 микрорайона Краснолесье, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они пожаловались на то, что учебное заведение переполнено: вместо 830 школьников в нем уже обучается 1600, а 1 сентября придут еще 2000 детей.

– Набрали десять первых классов по 40 человек. Чиновники предлагают передать под кабинеты спортзалы, учительскую, кабинеты труда и директора, и даже детский бассейн, – рассказывает в видеоролике одна из мам Екатерина Скоробогатова. – О переходе к односменному режиму к 2025 году не идет и речи. На повестке дня вопрос о вынужденном вводе третьей смены.

Отметим, что ранее активисты записали видеоклип-обращение к представителям власти региона. Тогда одна из родительниц заявляла, что в новом году в школу придут всего 372 ребенка.

Тем не менее, школа №181 – единственная во всем микрорайоне. Администрация города планирует построить ей дополнительный корпус за 590,8 миллионов рублей. Соответствую заявку разместили на портале госзакупок весной этого года, одна сроки аукциона затянулись из-за жалоб нескольких подрядчиков в УФАС и отсутствия участников, которые бы смогли пройти отбор.

Однако исполнителя все же нашли – им стала компания «СТРОЙТЭК», которая должна завершить строительство к июлю 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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