2019-06-10T19:56:07+03:00
Общество

«Нерезиновая»: в Екатеринбурге родители сняли клип о переполненной школе, где число детей в два раза превысило количество мест

Таким образом они пытаются привлечь внимание мэра и губернатора к своей проблеме
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Instagram dashaleushФото: Instagram dashaleush
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В Екатеринбурге родители учеников переполненной школы №181 Краснолесья сняли клип о том, что учебное заведение «нерезиновое». По их подсчетам, в микрорайоне проживает 23,5 тысяч человек. Из них 2,6 – учащиеся. При этом там работает всего одна школа на 830 мест, где уже обучается 1600 школьников.

На Урале родители сняли клип о переполненной школе, где число детей в два раза превысило количество мест.Видео: Instagram dashaleush! другой источник

– А с первого сентября 2019 года к ним добавится еще 372 первоклассника! Итого: 1972 ученик, – возмущается одна из активисток в Instagram. – Я все понимаю, застройщикам совершенно не выгодно строить школы. Но я не понимаю. Почему администрация свалила это бремя на застройщика и не участвует в развитии инфраструктуры в городе.

В школе учится 1600 человек при том, что она рассчитана на 830 Фото: Instagram dashaleush

В школе учится 1600 человек при том, что она рассчитана на 830 Фото: Instagram dashaleush

Клипом родители хотят привлечь внимание администрации города и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к проблеме.

Ранее мэрия планировала построить школе новый корпус за 590,8 миллионов рублей. На портале госзакупок опубликовали соответствующую заявку, однако единственная компания-участник «СПЕЦЦЕМРЕМОНТ» не смогла пройти отбор. Кроме того, на закупку пожаловались фирмы «Райагропромстрой» и «МОНОЛИТСТРОЙМОНТАЖ», что затянуло сроки аукциона.

Несмотря на то, что жалобы признали необоснованными, администрации пришлось повторно провести аукцион. Исполнителем стала компания «СТРОЙТЭК». Они должны завершить строительство к июлю 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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