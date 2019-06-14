На Челябинском тракте уберут пешеходный переход со светофором

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-14T15:59:01+03:00

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На 189-м километре трассы М-5 «Урал» при подъезде к Екатеринбургу дорожники ликвидируют наземный пешеходный переход со светофором. Теперь люди, идущие из или в поселок Торфяник, смогут перейти проезжую часть по соседнему наземному переходу возле поворота на поселок Полевой.

Автобусная остановка «Торфяник» в сторону уральской столицы также будет перенесена ближе к своротке на Полевой.

- В ближайшее время вместо существующего наземного пешеходного перехода будет установлен капитальный надземный пешеходный переход. Это позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трассы, - рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

ИСТОЧНИК KP.RU