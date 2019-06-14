Из-за «Иннопрома» второй этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет на неделю раньше

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-14T15:21:53+03:00

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В Екатеринбурге изменится график проведения опрессовок.

В конце мая коммунальщики проверили обратную часть трубопроводов, впереди еще две серии гидравлических испытаний. Только ближайшая из них пройдет не в начале июля, как планировалось, а в конце июня. Перести работы пришлось из-за «Иннопрома» и глобального саммита производства и индустриализации, которые одновременно пройдут 9-11 июля на площадке Экспо-центра.

- В ходе второго этапа испытаниям будут подвергнуты подающие трубопроводы системы горячего водоснабжения. А уже в августе пройдут последние опрессовки с тем расчетом, чтобы успеть отремонтировать проблемные участки до начала отопительного сезона, - рассказали в пресс-службе мэрии. - То есть горячая вода в домах будет отключаться еще дважды. В начальный период после гидравлических испытаний ее подача возможна с пониженным давлением и температурой.

На период опрессовок владельцам зданий, теплопунктов и сетей необходимо отключить системы отопления, вентиляции и ГВС от испытываемых трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU