В Екатеринбурге потушили частный детский сад на Викулова
Дети не пострадали
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге на ВИЗе около 10:00 утра загорелся двухэтажный дом, в котором находится частный детский садик. К счастью, своевременно сработала пожарная сигнализация. Воспитатели тут же вывели детей на улицу. И отвели на соседнюю детскую площадку.
- Всего были эвакуированы 25 человек, из них 18 детей. Пострадавших нет, - говорят в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожарные боролись с возгоранием в течение часа. Огонь уничтожил крышу и мансарду. В 13:02 работы на данном участке были завершены.
ИСТОЧНИК KP.RU