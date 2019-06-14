В Екатеринбурге потушили частный детский сад на Викулова

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-14T11:25:27+03:00

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В Екатеринбурге на ВИЗе около 10:00 утра загорелся двухэтажный дом, в котором находится частный детский садик. К счастью, своевременно сработала пожарная сигнализация. Воспитатели тут же вывели детей на улицу. И отвели на соседнюю детскую площадку.

- Всего были эвакуированы 25 человек, из них 18 детей. Пострадавших нет, - говорят в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные боролись с возгоранием в течение часа. Огонь уничтожил крышу и мансарду. В 13:02 работы на данном участке были завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU