2019-06-14T08:37:09+03:00
Происшествия

«Эвакуированы 18 детей»: В Екатеринбурге горит детский садик

По предварительным данным пострадавших нет
Екатерина САЛТЫКОВА
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Фото: Ника Несмеева/vk.comФото: Ника Несмеева/vk.com
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Жителей ВИЗа утром сильно встревожил густой черный дым, который поднимался со стороны цыганского поселка. Пользователи соцсетей предположили, что горит один из частных домов.

В областном МЧС информацию подтвердили - в 9:34 утра загорелось двухэтажное здание на улице Викулова. Пожарные уже работают на месте.

Фото: Денис Рогов/ vk.com

Фото: Денис Рогов/ vk.com

- В этом здании размещается частный детский сад. Из здания эвакуированы 25 человек, из них 18 детей, - рассказывают в ведомстве. - Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара составляет 150 "квадратов".

Пока на месте работают 24 пожарных и 7 машин.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Максим Кузьменко/vk.com

Максим Кузьменко/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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