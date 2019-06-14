«Эвакуированы 18 детей»: В Екатеринбурге горит детский садик

Жителей ВИЗа утром сильно встревожил густой черный дым, который поднимался со стороны цыганского поселка. Пользователи соцсетей предположили, что горит один из частных домов.

В областном МЧС информацию подтвердили - в 9:34 утра загорелось двухэтажное здание на улице Викулова. Пожарные уже работают на месте.

Фото: Денис Рогов/ vk.com

- В этом здании размещается частный детский сад. Из здания эвакуированы 25 человек, из них 18 детей, - рассказывают в ведомстве. - Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара составляет 150 "квадратов".

Пока на месте работают 24 пожарных и 7 машин.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области