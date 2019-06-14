Уральский боец Петр Ян появится в игровом симуляторе MMA

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-14T10:27:09+03:00

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Уральский боец Петр Ян, представляющий клуб «Архангел Михаил», станет героем обновленного симулятора смешанных единоборств от EA Sports UFC 3.

- Благодаря тысячам новых анимационных элементов, каждый удар наносится бойцом с соблюдением всех законов инерции. А это значит, что при выполнении хука рука вашего бойца будет двигаться по круговой траектории; отступая, он сможет контратаковать соперника или прижать его к клетке комбинациями ударов. Удары можно также наносить во время уклонов и выпадов, или пользоваться финтами, зажимая кнопку блока, - говорится в описании игры.

Фишкой игры является технология RPM, благодаря которой можно в точности воссоздать стиль бойцов мирового класса, полностью копируя их облик и манеру поведения. Среди них уже есть Conor McGregor, Georges St-Pierre, Joanna Jedrzejczyk, а теперь появится и свердловчанин.

- Когда я был в Чикаго, фотограф UFC сделал несколько кадров для следующего обновления игры. Во время следующего визита в США будет второй этап - технический. Датчиками будут считывать мою технику, движения и другие характерные черты, - поделился Ян.

Напомним, 8 июня Петр Ян одержал победу над американцем Джимми Риверой. Этот бой стал пятым для российского бойца в UFC. Сейчас Ян занимает четвертую строчку рейтинга легчайшего дивизиона и считается одним из претендентов на титульный бой с действующим чемпионом Генри Сехудо.

ИСТОЧНИК KP.RU