2019-06-14T10:27:09+03:00
Спорт

Уральский боец Петр Ян появится в игровом симуляторе MMA

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Бойцовский клуб "Архангел Михаил"Фото: Бойцовский клуб "Архангел Михаил"
Изменить размер текста:

Уральский боец Петр Ян, представляющий клуб «Архангел Михаил», станет героем обновленного симулятора смешанных единоборств от EA Sports UFC 3.

- Благодаря тысячам новых анимационных элементов, каждый удар наносится бойцом с соблюдением всех законов инерции. А это значит, что при выполнении хука рука вашего бойца будет двигаться по круговой траектории; отступая, он сможет контратаковать соперника или прижать его к клетке комбинациями ударов. Удары можно также наносить во время уклонов и выпадов, или пользоваться финтами, зажимая кнопку блока, - говорится в описании игры.

Фишкой игры является технология RPM, благодаря которой можно в точности воссоздать стиль бойцов мирового класса, полностью копируя их облик и манеру поведения. Среди них уже есть Conor McGregor, Georges St-Pierre, Joanna Jedrzejczyk, а теперь появится и свердловчанин.

- Когда я был в Чикаго, фотограф UFC сделал несколько кадров для следующего обновления игры. Во время следующего визита в США будет второй этап - технический. Датчиками будут считывать мою технику, движения и другие характерные черты, - поделился Ян.

Напомним, 8 июня Петр Ян одержал победу над американцем Джимми Риверой. Этот бой стал пятым для российского бойца в UFC. Сейчас Ян занимает четвертую строчку рейтинга легчайшего дивизиона и считается одним из претендентов на титульный бой с действующим чемпионом Генри Сехудо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Им совсем нечего носить: в Реже собирают вещи для двух многодетных семей, чудом уцелевших в пожаре
В Екатеринбурге потушили частный детский сад на Викулова
Железнодорожному вокзалу Екатеринбург исполняется 105 лет
В Первоуральске ищут водителя, скрывшегося после смертельного наезда на пешехода
Эвакуировали 1500 человек: в торговом центре Екатеринбурга загорелся токарный станок
В Екатеринбурге два сотрудника «Водоканала» попали в больницу с отравлением
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union»
В Кушве к 13 годам лишения свободы приговорен наркосбытчик
В Екатеринбурге изменился график регистрации автомобилей и байков
«Это организованная акция»: Патриарх Кирилл высказался о протестах в сквере у Драмтеатра
Президент Владимир Путин присвоил Вячеславу Бутусову звание заслуженного артиста
«Как Ельцин Центр, но про историю уральской промышленности»: в Сысерти откроют туристско-рекреационный кластер
Свердловская область заплатит миллион рублей, чтобы посчитать объемы выбросов парниковых газов
В Екатеринбурге священник прочитал бойцам ОМОН лекцию о вреде наркотиков на примере Владимира Высоцкого
В Свердловской области два месяца ищут мужчину со шрамом
Придуманный Ольгой Глацких центр для детей «Золотое сечение» возглавил свердловский министр Юрий Биктуганов
В Екатеринбурге изменился график приема для регистрации машин
«Я считаю, что это психологическое отклонение»: Instagram удалил пост уральской блогерши за рассуждения об ЛГБТ
На Среднем Урале появились первые «медицинские такси» для пенсионеров
Роспотребнадзор разрешил уральцам купаться только в одном водоеме
Осмотрели 17 спортобъектов: комиссия по оценке потенциала Екатеринбурга для Универсиады завершила работу
«Tele2» запустила выгодный тариф «Интернет для вещей»
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю школьницу, неделю назад не вернувшуюся домой