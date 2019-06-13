2019-06-13T14:43:27+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ищут 15-летнюю школьницу, неделю назад не вернувшуюся домой

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УМВД по ЕкатеринбургуФото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге разыскивается 15-летняя школьница. Татьяна Накатова ушла из дома по адресу переулок Медицинский, 9, еще днем 9 июня. Прождав и проискав дочь самостоятельно три дня, мать девушки написала заявление в полицию.

«Приметы разыскиваемой: возраст 15 лет, рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, волосы рыжие до плеч (однако волосы может в любой момент перекрасить в другой цвет), глаза серые», - говорится в ориентировке.

На момент ухода девочка была одета в черные брюки, черную футболку с передним принтом в виде тигров, черные кроссовки. При себе имела черную ветровку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Накатовой, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам:

(343)356-42-15,

(343)356-45-74(78, 80),

(343)325-42-05

либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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