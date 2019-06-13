В Екатеринбурге ищут 15-летнюю школьницу, неделю назад не вернувшуюся домой
В Екатеринбурге разыскивается 15-летняя школьница. Татьяна Накатова ушла из дома по адресу переулок Медицинский, 9, еще днем 9 июня. Прождав и проискав дочь самостоятельно три дня, мать девушки написала заявление в полицию.
«Приметы разыскиваемой: возраст 15 лет, рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, волосы рыжие до плеч (однако волосы может в любой момент перекрасить в другой цвет), глаза серые», - говорится в ориентировке.
На момент ухода девочка была одета в черные брюки, черную футболку с передним принтом в виде тигров, черные кроссовки. При себе имела черную ветровку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Накатовой, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам:
(343)356-42-15,
(343)356-45-74(78, 80),
(343)325-42-05
либо 02.
ИСТОЧНИК KP.RU