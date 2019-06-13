В Ивделе мужчина избил подругу молотком, чтобы изнасиловать

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-13T10:59:53+03:00

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В Ивделе под суд пойдет местный житель, который пытался изнасиловать свою подругу.

По данным следствия, мужчина с приятельницей пьянствовали в гараже. После очередной стопки он и возжелал собутыльницу. Чтобы избежать возможного отказа, подсудимый несколько раз ударил женщину молотком, в том числе по лицу.

- Тем не менее, женщине удалось вырваться и выбежать на улицу, где она встретила проходившего мимо мужчину. Более того, прохожий оказался сотрудником полиции. Впоследствии именно он вызвал "скорую" и принял участие в задержании злоумышленника, когда тот уже успел ретироваться к себе домой, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

На злоумышленника завели уголовное дело. Наказание за изнасилование предусматривает от 3 до 6 лет колонии. В случае покушения обычно срок не превышает 3/4 от максимального срока за законченное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU