2019-06-12T15:34:38+03:00
Происшествия

«Освобождаю тебя от этих отношений»: в Екатеринбурге студент покончил с собой после ссоры с девушкой

Тело первокурсника нашли его соседи по общежитию
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Google mapsФото: Google maps
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге 18-летний студент первого курса РГППУ покончил с собой в общежитии на проспекте Космонавтов, 30/1. Как рассказал «КП» информированный источник в правоохранительных органах, Святослав Иванов (фамилия изменена – прим.ред.) свел счеты с жизнью после ссоры с девушкой.

Тело парня нашли его соседи по комнате.

- Перед суицидом он отправил девушке СМС с текстом «Освобождаю тебя от этих отношений», - рассказал «Комсомолке» источник.

По словам главы следственного отдела Орджоникидзевского района СКР Игоря Подгорбунских, признаков криминала в инциденте нет.

Напомним, что в Красноуфимске мать троих детей покончила с собой во время выпускного сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге полиция ищет 13-летнюю девочку
В Екатеринбурге автоледи на «Ладе» насмерть сбила велосипедиста
Футболисты «Урала» вышли из отпуска и прошли медобследование перед новым сезоном
На крыше мэрии Екатеринбурга появятся ограждения для сдерживания снега
Депутат свердловского Заксобрания заплатит 175 миллионов, чтобы спасти бизнес
Владимир Путин «попробует» приехать на «Иннопром» и GMIS в Екатеринбург
Андрей Кабанов передал фонд «Город без наркотиков» 25-летнему депутату гордумы Тимофею Жукову
В Свердловской полиции прокомментировали визит силовиков в редакцию «Областной газеты»
«Наследие Джобса»: екатеринбуржец продает мозаику из iPhone за 250 тысяч рублей
Жителей Екатеринбурга приглашают посадить деревья в честь дня строителя
«Спецавтобаза» пошла в суд, чтобы оспорить снижение платы за вывоз мусора
«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Клиника года» -2019
В середине июня на Среднем Урале похолодает до -2 градусов
Газовое оборудование во взорвавшейся квартире Нижнего Тагила было исправно
Главой свердловских приставов назначена экс-начальница УФССП по Челябинской области
Главой свердловских приставов назначена экс-начальница УФССП по Челябинской области
«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, отозвал свою апелляцию
Дополнительные поезда в Анапу и Адлер будут курсировать летом из Екатеринбурга
На Урале уволили заведующую детским садом, которая фиктивно устроила мужа на четыре должности
В Тавде под колесами легковушки погиб пешеход
Полиция объявила в розыск мужчину, который изнасиловал пятилетнюю девочку в Сысерти
А судьи кто: Депутат госдумы предложил создать «полицию граффити» в Екатеринбурге
В Новоуральске посадили мужчину и женщину, которые били и обкрадывали пенсионеров
ВТБ развивает сотрудничество с FM Logistic
На екатеринбуржца, избившего водителя автобуса, завели уголовное дело