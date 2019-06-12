«Освобождаю тебя от этих отношений»: в Екатеринбурге студент покончил с собой после ссоры с девушкой

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-12T15:34:38+03:00

Тело первокурсника нашли его соседи по общежитию

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В Екатеринбурге 18-летний студент первого курса РГППУ покончил с собой в общежитии на проспекте Космонавтов, 30/1. Как рассказал «КП» информированный источник в правоохранительных органах, Святослав Иванов (фамилия изменена – прим.ред.) свел счеты с жизнью после ссоры с девушкой.

Тело парня нашли его соседи по комнате.

- Перед суицидом он отправил девушке СМС с текстом «Освобождаю тебя от этих отношений», - рассказал «Комсомолке» источник.

По словам главы следственного отдела Орджоникидзевского района СКР Игоря Подгорбунских, признаков криминала в инциденте нет.

Напомним, что в Красноуфимске мать троих детей покончила с собой во время выпускного сына.

ИСТОЧНИК KP.RU