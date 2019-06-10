В Красноуфимске мать троих детей покончила с собой во время выпускного сына

В Красноуфимске местная жительница свела счеты с жизнью в день выпускного своего 7-летнего сына в детском саду. Ее внезапная пропажа сразу же обеспокоила родителей других детей. Дело в том, что женщина занималась сбором денег на подарки для воспитателей и нянечек.

Отметим, что погибшая была матерью троих детей.

- На празднике ее сын был один, - рассказал «КП» воспитательница детского сада № 1 Красноуфимска. – Остальные родители не понимали, как мальчик оказался в такой важный и знаковый день один. Потом узнали, что с утра она делала в квартире ремонт, ну а потом…Все в шоке от случившегося, даже страшно предположить, что на нее нашло. Мальчик будет на попечении отца, но, насколько мне известно, его родители готовились к разводу.

Получить комментарий от пресс-службы СУ СКР по Свердловской области на момент публикации не удалось.

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