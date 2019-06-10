2019-06-10T12:46:49+03:00
Происшествия

В Красноуфимске мать троих детей покончила с собой во время выпускного сына

За несколько дней до этого она собрала деньги на подарки для воспитателей
Олег Галимов
Поделиться:
Ее 7-летний сын будет жить с отцомЕе 7-летний сын будет жить с отцомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Красноуфимске местная жительница свела счеты с жизнью в день выпускного своего 7-летнего сына в детском саду. Ее внезапная пропажа сразу же обеспокоила родителей других детей. Дело в том, что женщина занималась сбором денег на подарки для воспитателей и нянечек.

Отметим, что погибшая была матерью троих детей.

- На празднике ее сын был один, - рассказал «КП» воспитательница детского сада № 1 Красноуфимска. – Остальные родители не понимали, как мальчик оказался в такой важный и знаковый день один. Потом узнали, что с утра она делала в квартире ремонт, ну а потом…Все в шоке от случившегося, даже страшно предположить, что на нее нашло. Мальчик будет на попечении отца, но, насколько мне известно, его родители готовились к разводу.

Получить комментарий от пресс-службы СУ СКР по Свердловской области на момент публикации не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последней ее видел боец MMA: на Урале покончила с собой 16-летняя школьница. Последние минуты жизни она провела на крыше заброшенного завода (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске задержали фургон с тонной контрафактной водки, которую везли на свадьбу в Екатеринбурге
Болевая точка: уральский художник нарисовал картину о протестах в скере у Театра драмы
В Екатеринбург приехала комиссия, которая проверит готовность города к Универсиаде-2023
В Екатеринбурге за год число аварий с детьми выросло в два раза
Суд отказался выпускать из под домашнего ареста экс-начальника Свердловской железной дороги
В Екатеринбурге с фирмы по строительству дорог взыскали 350 тысяч за нарушение ПДД
Уралец Сергей Карякин провалил первый этап крупнейшей квадровой гонки страны
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
Без лица и в капюшоне: скульптура уличным художникам появилась в центре Екатеринбурга
В Камышлове осудили экс-главу ветстанции, которая за взятки покрывала местного мясодела
Свердловская область заняла второе место в России по количеству жилья для детей-сирот
В начале этой недели уральцев ждут жара, дожди и грозы
Продажа квартиры вынудила екатеринбурженку погасить долги по алиментам
Младшему два года: в Екатеринбурге в авариях за сутки пострадали три ребенка
На Урале разыскивают двух подростков
Екатеринбург возобновляет прямое авиасообщение с Нижнекамском
В многоэтажке Екатеринбурга начался пожар