2019-06-12T06:42:18+03:00
Общество

На крыше мэрии Екатеринбурга появятся ограждения для сдерживания снега

Этой зимой на пенсионерку с козырька упала глыба льда
Олег Галимов
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В общей сложности это обойдется бюджету в 632,3 тысячи рублей.В общей сложности это обойдется бюджету в 632,3 тысячи рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Екатеринбурга решила заранее подготовиться к следующей зиме и установить на крыше администрации города специальные барьеры, которые будут сдерживать снег. Согласно контракту, МКУ «Управление зданиями» обезопасит две крыши. В общей сложности это обойдется бюджету в 632,3 тысячи рублей.

Согласно условиям закупки, ограждения должны установить до 30 сентября, а работы будут проводить только по вечерам, ночью и в выходные дни.

Напомним, что этой зимой с козырька крыши мэрии на пенсионерку упала глыба льда. К счастью, бабушка отделалась синяками и ушибами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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