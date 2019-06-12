На крыше мэрии Екатеринбурга появятся ограждения для сдерживания снега

СЕГОДНЯ 06:42 2019-06-12T06:42:18+03:00

В общей сложности это обойдется бюджету в 632,3 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой зимой на пенсионерку с козырька упала глыба льда

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Мэрия Екатеринбурга решила заранее подготовиться к следующей зиме и установить на крыше администрации города специальные барьеры, которые будут сдерживать снег. Согласно контракту, МКУ «Управление зданиями» обезопасит две крыши. В общей сложности это обойдется бюджету в 632,3 тысячи рублей.

Согласно условиям закупки, ограждения должны установить до 30 сентября, а работы будут проводить только по вечерам, ночью и в выходные дни.

Напомним, что этой зимой с козырька крыши мэрии на пенсионерку упала глыба льда. К счастью, бабушка отделалась синяками и ушибами.

ИСТОЧНИК KP.RU