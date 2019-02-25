2019-02-25T17:32:11+03:00
Происшествия

В мэрии показали, как с их здания на бабушку упала глыба льда

Надежда Дмитриевна получила множественные ушибы
Олег Галимов
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Сегодня в Екатеринбурге главной темой дня стало падение глыбы льда с крыши мэрии на 69-летнюю бабушку Надежду Безроднову. Инцидент произошел на улице 8 Марта. На появившийся записи с камер видеонаблюдения видно, как с козырька здания падает лед. Момент падения на 55 секунде.

До этого в мэрии заявили, что глава города Александр Высокинский потребовал разобраться в случившемся.

Чиновники показали видео, как на бабушку со здания мэрии падает глыба льда.Видео: камеры наблюдения! другой источник

Пенсионерка получила травмы лица и груди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионерка получила травмы лица и грудиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Повезло, что она упала не на макушку, а спереди, - рассказала «Комсомолке» Надежда Дмитриевна. - Еще бы полшага и прибило насмерть или осталась инвалидом. За мной шла женщина с ребенком и девочка в наушниках, все могло закончиться намного хуже. Этой зимой снег в городе убирают безобразно, а теперь даже и не знаешь, что тебя ждет – поскользнешься или льдина прибьет.

Сейчас расследованием ЧП занимается прокуратура и полиция, но не исключено, что дело передадут следователям СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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