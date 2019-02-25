2019-02-25T14:59:57+03:00
Происшествия

«Еще бы полшага и прибило насмерть»: в Екатеринбурге со здания мэрии на бабушку упала глыба льда

У 69-летней Надежды Дмитриевны в синяках лицо и грудь
Олег Галимов
Поделиться:
К расследованию инцидента могут подключить Следственный комитетК расследованию инцидента могут подключить Следственный комитетФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Выходя на улицу зимой, мы стараемся смотреть под ноги, но даже и не задумываемся о других опасностях, которые готовит нам непогода. Для пожилой жительницы Уралмаша Надежды Безродновой выезд в центр города едва не закончился летальным исходом. Проходя вдоль здания администрации по улице 8 Марта, на 69-летнюю пенсионерку упала полуметровая глыба льда. Все произошло так быстро, что бабушка даже не успела ничего понять.

Надежде Дмитриевне вызвали скорую в кафе через дорогу от мэрии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Надежде Дмитриевне вызвали скорую в кафе через дорогу от мэрииФото: Алексей БУЛАТОВ

От удара Надежде Дмитриевне рассекло лицо, из центра города на «скорой» ее доставили в больницу № 23, где и сделали перевязку. Врачи сразу же сказали, что она родилась в рубашке. Оно и понятно, не редко сход неубранного снега заканчивается трагедией.

- Повезло, что она упала не на макушку, а спереди, - рассказывает Надежда Дмитриевна. - Еще бы полшага и прибило насмерть или осталась инвалидом. За мной шла женщина с ребенком и девочка в наушниках, все могло закончиться намного хуже. Этой зимой снег в городе убирают безобразно, а теперь даже и не знаешь, что тебя ждет – поскользнешься или льдина прибьет.

На Екатеринбургскую бабушку упала сосулька с крыши здания администрации города.Алексей БУЛАТОВ

В мэрии пообещали разобраться в случившемся, но заявили, что на записях с камер не видно момента падения. В любом случае ответственным, судя по всему, не удастся избежать наказания.

- Опрошены подрядчики, которые чистили снег с пятницы на субботу. Сегодня проведен повторный осмотр кровли: крыша чистая, образований льда не обнаружено, - оправдались в администрации города.

Место, где по словам пенсионерки на нее упала глыба льда. Сейчас прокуратура ищет записи с камер, на которых видно момент падения. Фото: Google maps

Место, где по словам пенсионерки на нее упала глыба льда. Сейчас прокуратура ищет записи с камер, на которых видно момент падения. Фото: Google maps

К расследованию инцидента подключилась прокуратура и правоохранительные органы.

- Если речь идет о какой-либо организации и ,например, административном здании, то несет ответственность то должностное лицо, которое отвечает за организацию уборки снега с крыши и надлежащее содержание кровли. В случае если это многоквартирный жилой дом, то, если снег падает с козырька балкона, а балкон застекленный, то ответственность несет собственник квартиры. Если упало с крыши дома, то будет отвечать сотрудник управляющей компании, отвечающий за уборку крыши. Ответственность может быть вплоть до уголовной, в зависимости от тяжести травм, нанесенных человеку, - пояснили в надзорном ведомстве.

Сейчас следователи просят передать им расследование, в СКР усматривают преступление по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей.

- В случае принятия прокуратурой положительного решения об изъятии данного материала из производства полиции и передаче его в органы СКР, следователями Следственного комитета будет проведён комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи ситуации объективной и принципиальной правовой оценки, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Теперь Надежде Дмитриевне предстоит долгое восстановление: на лице и груди остаются большие синяки, кроме того необходимо проверить состояние левого глаза, который сильно пострадал от удара глыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Семья утонувшего топ-менеджера «Почты России» через суд требует у фитнес-клуба 3.5 миллиона рублей
По мнению родственников, во всем виноваты сотрудники «Спорт лайн клаб», которые не провели инструктаж для Максима Парамонова, хотя он говорил, что не умеет плавать
Новости 24
В Екатеринбурге заместитель начальника уголовного розыска отправили в СИЗО на два месяца
ЕВРАЗ КГОК повышает эффективность систем пылегазоочистки
За выходные из Екатеринбурга вывезли 20 тысяч тонн снег
В Екатеринбурге «Киа-Рио» врезалась в фонарный столб, из-за чего ее 7-летняя пассажирка получила перелом таза
Помнит все маршруты доставки Свердловска: старейшей сотруднице почты на Урале исполнилось 103 года
Пенсионерка из Екатеринбурга заявила о том, что с крыши мэрии на нее упала глыба снега
Уральца, сливавшего нефть из нефтепровода, лишили свободы на два года
Екатеринбург признан одним из самых театральных городов страны
Под Первоуральском два школьника хотели согреться огнем и спалили здание клуба
У жителя Екатеринбурга, задолжавшего больше 400 тысяч рублей, забрали Мерседес
Серийного насильника, орудовавшего в Екатеринбурге 22 года, судят в закрытом режиме
В Невьянске 78-летний пенсионер убил бывшую супругу сына и ее брата
Жителя Талицы, попавшегося на пьяной езде, лишили свободы на 1,3 года
На снимке с сыном уральского бизнесмена звезда «Полицейского с Рублевки» Александра Бортич показала обручальное кольцо
В Екатеринбурге три дня будет идти небольшой снег
«Только для пышных дам»: В Екатеринбурге стартует кастинг на конкурс «Мисс PLUS SIZE»
Уже знаменитую «Песню матки» для шоу Елены Малышевой написал музыкант из Екатеринбурга
"Пассажирке стало плохо": самолет "Уральских авиалиний" экстренно вернулся в Благовещенск
После гибели туристки на севере Урала, Свердловские спасатели открыли онлайн-регистрацию тургрупп
Под Екатеринбургом восстановили движение поездов
«Чтобы не ломались палки и лыжи»: Губерниев восхитился поздравлением Шипулина с 23 февраля
Шприцы и следы крови: жительница Серова устроила в своей квартире наркопритон
В Нижнем Тагиле лже-врачи ограбили двух пенсионерок
Нападающий «Урала» перешел в «Зенит»
В Свердловской области запланирован полноценный запуск Системы-112
В Екатеринбурге прошел международный турнир по боксу
Возле «Леруа Мерлен» Lada Kalina столкнулся с KIA и вылетел в сугроб
В Екатеринбурге женщина поймала клеща
Джеймс Кэмерон помог Роберту Родригесу вернуться в большое кино