«Еще бы полшага и прибило насмерть»: в Екатеринбурге со здания мэрии на бабушку упала глыба льда

Выходя на улицу зимой, мы стараемся смотреть под ноги, но даже и не задумываемся о других опасностях, которые готовит нам непогода. Для пожилой жительницы Уралмаша Надежды Безродновой выезд в центр города едва не закончился летальным исходом. Проходя вдоль здания администрации по улице 8 Марта, на 69-летнюю пенсионерку упала полуметровая глыба льда. Все произошло так быстро, что бабушка даже не успела ничего понять.

Надежде Дмитриевне вызвали скорую в кафе через дорогу от мэрииФото: Алексей БУЛАТОВ

От удара Надежде Дмитриевне рассекло лицо, из центра города на «скорой» ее доставили в больницу № 23, где и сделали перевязку. Врачи сразу же сказали, что она родилась в рубашке. Оно и понятно, не редко сход неубранного снега заканчивается трагедией.

- Повезло, что она упала не на макушку, а спереди, - рассказывает Надежда Дмитриевна. - Еще бы полшага и прибило насмерть или осталась инвалидом. За мной шла женщина с ребенком и девочка в наушниках, все могло закончиться намного хуже. Этой зимой снег в городе убирают безобразно, а теперь даже и не знаешь, что тебя ждет – поскользнешься или льдина прибьет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/693920" frameborder="0"></iframe> На Екатеринбургскую бабушку упала сосулька с крыши здания администрации города.Алексей БУЛАТОВ

В мэрии пообещали разобраться в случившемся, но заявили, что на записях с камер не видно момента падения. В любом случае ответственным, судя по всему, не удастся избежать наказания.

- Опрошены подрядчики, которые чистили снег с пятницы на субботу. Сегодня проведен повторный осмотр кровли: крыша чистая, образований льда не обнаружено, - оправдались в администрации города.

Место, где по словам пенсионерки на нее упала глыба льда. Сейчас прокуратура ищет записи с камер, на которых видно момент падения. Фото: Google maps

К расследованию инцидента подключилась прокуратура и правоохранительные органы.

- Если речь идет о какой-либо организации и ,например, административном здании, то несет ответственность то должностное лицо, которое отвечает за организацию уборки снега с крыши и надлежащее содержание кровли. В случае если это многоквартирный жилой дом, то, если снег падает с козырька балкона, а балкон застекленный, то ответственность несет собственник квартиры. Если упало с крыши дома, то будет отвечать сотрудник управляющей компании, отвечающий за уборку крыши. Ответственность может быть вплоть до уголовной, в зависимости от тяжести травм, нанесенных человеку, - пояснили в надзорном ведомстве.

Сейчас следователи просят передать им расследование, в СКР усматривают преступление по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей.

- В случае принятия прокуратурой положительного решения об изъятии данного материала из производства полиции и передаче его в органы СКР, следователями Следственного комитета будет проведён комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи ситуации объективной и принципиальной правовой оценки, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Теперь Надежде Дмитриевне предстоит долгое восстановление: на лице и груди остаются большие синяки, кроме того необходимо проверить состояние левого глаза, который сильно пострадал от удара глыбы.