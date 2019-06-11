2019-06-11T16:37:41+03:00
Общество

Жителей Екатеринбурга приглашают посадить деревья в честь дня строителя

Для горожан будет организован праздник
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Кстати, во время праздника на аллее установят большой мастерок – символ работы строителей.Кстати, во время праздника на аллее установят большой мастерок – символ работы строителей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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14 июня в Екатеринбурге пройдет общегородской праздник по случаю посадки первой аллеи строителей. Организаторы подготовили для жителей города много всего интересного.

Все желающие смогут сдать пластик и макулатуру, собрать игрушку из экологически чистого материала; узнать, как правильно сделать ландшафт у себя на даче; поиграть с питомцами из фонда «Зоозащита», а также посмотреть, как собаки рисуют лапами настоящие картины.

Но самое главное событие – это, конечно, посадка деревьев, которых так не хватает в нашем городе. Сажать яблони Ола и спирею начнут в 17:00 напротив дома по ул. Шейкмана,100, со стороны трамвайных путей. Всего посадят 63 дерева – ведь именно 63 года назад строители впервые отметили свой день.

- Сохранять старые зеленые посадки – хорошо, а создавать новые – еще лучше, - считает заместитель директора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков. – На празднике продолжится экологическая тема, заложенная в идею создания аллеи. Запланированы активности, которые демонстрируют заботу о людях и о городе.

Кстати, во время праздника на аллее установят большой мастерок – символ работы строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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