2019-06-10T18:56:53+03:00
Общество

За год из Исети и Городского пруда вывозят 250 тонн мусора

В этом году убирать водоем планируют вплоть до ноября
Маргарита МАХОНИНА
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В водоеме находят и крупногабаритный мусорВ водоеме находят и крупногабаритный мусорФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из Городского пруда Екатеринбурга и с поверхности ежегодно вывозят 250 тонн мусора, рассказали в пресс-службе администрации города. Там подчеркнули, что речь идет о сезонных работах, которые проходят начиная с периода схода льда и до следующего наступления холодов.

– В 2019 году работы планируют вести до 1 ноября, – рассказали в пресс-службе мэрии. – Многие участки приходится убирать повторно: «заботливые» горожане с завидным упорством бросают мелкий бытовой мусор прямо в реку, когда гуляют по набережной. Иногда из воды достают и крупногабаритный мусор.

Чтобы очистить поверхность водоема рабочим приходится на моторных и весельных лодках подплывать к нужному участку и доставать мусор сачками. А для уборки дна понижают уровень воды .

ИСТОЧНИК KP.RU

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