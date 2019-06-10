Депутат Вихарев попросил исключить сквер на Драме из списка мест для строительства храма святой Екатерины

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-10T16:02:38+03:00

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Депутат годумы Екатеринбурга и глава комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев попросил исключить сквер у Драмтеатра из перечня мест для строительства храма святой Екатерины.

Фото: предоставлено депутатом Вихаревым

В эти минуты в администрации проходит второе заседание рабочей группы. Возможно, в ближайшее время мы узнаем, как и где будет проходить опрос.

ИСТОЧНИК KP.RU