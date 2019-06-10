Как проводить опрос и где будем голосовать: следим за заседанием рабочей группы по храму святой Екатерины в режиме онлайн
В эти минуты в администрации Екатеринбурга начинается второе заседание рабочей группы по храму святой Екатерины. Возможно, сегодня станет известно, как и где будет проводиться опрос.
В конце прошлой недели мэр Александр Высокинский и архитектурное сообщество города определили шесть площадок для строительства.
Вот этот список:
Перекресток Фурманова — Белинского
Сквер у Театра драмы
Приборостроительный завод.
Акватория Макаровского моста.
На Татищева.
На месте снесенной телебашни.
Второе заседание рабочей группы по строительству храма святой Екатерины.
В Гордуме Екатеринбурга решают, где построить храм святой Екатерины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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