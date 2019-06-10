Как проводить опрос и где будем голосовать: следим за заседанием рабочей группы по храму святой Екатерины в режиме онлайн

В эти минуты в администрации Екатеринбурга начинается второе заседание рабочей группы по храму святой Екатерины. Возможно, сегодня станет известно, как и где будет проводиться опрос.

В конце прошлой недели мэр Александр Высокинский и архитектурное сообщество города определили шесть площадок для строительства.

Вот этот список:

Перекресток Фурманова — Белинского

Сквер у Театра драмы

Приборостроительный завод.

Акватория Макаровского моста.

На Татищева.

На месте снесенной телебашни.

Второе заседание рабочей группы по строительству храма святой Екатерины.