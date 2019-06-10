2019-06-10T15:06:33+03:00
Общество

Болевая точка: уральский художник нарисовал картину о протестах в скере у Театра драмы

Алексей Рыжков требует исключить эту площадку из списков голосования
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: Алексей РыжковФото: Алексей Рыжков
Изменить размер текста:

Известный уральский художник увековечил недавние громкие события в Екатеринбурге. Алексей Рыжков изобразил противостояния в сквере у Театра драмы. На картине нарисованы бойцы ОМОНа и защитники площадки на фоне Храма-на-крови. Своей работой художник поделился в Facebook, а также высказался по поводу этого конфликта. Алексей Рыжков считает, что в истории уральской столицы не было такого со времен Гражданской войны.

- Сквер - болевая точка города. Надо оставить его в покое. Нужна ли христианскому собору такая история? Как его будут называть? «Храм на Вражде», «Скверный храм»? Для собора предложен целый перечень достойных мест. Они находятся в центре города. Многие из них интересны с архитектурной точки зрения и могут стать новым важным шагом к развитию красивой и комфортной городской среды. Зачем продолжать конфликт, - пишет Алексей Рыжков.

Художник уверен, что избежать раскола в обществе помогут открытые обсуждения.

Напомним, противостояние сторонников и противников строительства храма святой Екатерины началось в начале мая и продолжалось почти неделю. После того как на ситуацию обратил внимание Президент России Владимир Путин, власти Екатеринбурга и Свердловской области остановили стройку и опросить жителей. После голосования список площадок войдут только пять мест и из них уже выберут самую подходящую. Кстати, сквер у Театра драмы в этом перечне есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Вихарев попросил исключить сквер на Драме из списка мест для строительства храма святой Екатерины
ВТБ и Росатом заключили соглашение о намерении по финансированию перспективных проектов Госкорпорации «Росатом»
Элитные бутики Екатеринбурга заподозрили в продаже подделок
Жителей Екатеринбурга научат «Как подготовить резюме так, чтобы вас хотели взять на работу»
ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД
В Екатеринбурге пройдет первая в летнем сезоне ярмарка выходного дня
Свердловские муниципалитеты получили 15 новых передвижных медкомплексов
ОАО «РЖД» и Свердловская область договорились о развитии системы медпомощи и медицинского туризма
На предприятиях ЕВРАЗа на Урале стартовала летняя оздоровительная кампания
В Челябинске задержали фургон с тонной контрафактной водки, которую везли на свадьбу в Екатеринбург
В Екатеринбург приехала комиссия, которая проверит готовность города к Универсиаде-2023
В Екатеринбурге за год число аварий с детьми выросло в два раза
Суд отказался выпускать из-под домашнего ареста экс-начальника Свердловской железной дороги
В Екатеринбурге с фирмы по строительству дорог взыскали 350 тысяч за нарушение ПДД
Уралец Сергей Карякин провалил первый этап крупнейшей квадровой гонки страны
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
Без лица и в капюшоне: скульптура уличным художникам появилась в центре Екатеринбурга
В Камышлове осудили экс-главу ветстанции, которая за взятки покрывала местного мясодела
Свердловская область заняла второе место в России по количеству жилья для детей-сирот
В начале этой недели уральцев ждут жара, дожди и грозы
Продажа квартиры вынудила екатеринбурженку погасить долги по алиментам
Младшему два года: в Екатеринбурге в авариях за сутки пострадали три ребенка
На Урале разыскивают двух подростков
Екатеринбург возобновляет прямое авиасообщение с Нижнекамском
В многоэтажке Екатеринбурга начался пожар