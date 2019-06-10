Болевая точка: уральский художник нарисовал картину о протестах в скере у Театра драмы

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-10T15:06:33+03:00

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Известный уральский художник увековечил недавние громкие события в Екатеринбурге. Алексей Рыжков изобразил противостояния в сквере у Театра драмы. На картине нарисованы бойцы ОМОНа и защитники площадки на фоне Храма-на-крови. Своей работой художник поделился в Facebook, а также высказался по поводу этого конфликта. Алексей Рыжков считает, что в истории уральской столицы не было такого со времен Гражданской войны.

- Сквер - болевая точка города. Надо оставить его в покое. Нужна ли христианскому собору такая история? Как его будут называть? «Храм на Вражде», «Скверный храм»? Для собора предложен целый перечень достойных мест. Они находятся в центре города. Многие из них интересны с архитектурной точки зрения и могут стать новым важным шагом к развитию красивой и комфортной городской среды. Зачем продолжать конфликт, - пишет Алексей Рыжков.

Художник уверен, что избежать раскола в обществе помогут открытые обсуждения.

Напомним, противостояние сторонников и противников строительства храма святой Екатерины началось в начале мая и продолжалось почти неделю. После того как на ситуацию обратил внимание Президент России Владимир Путин, власти Екатеринбурга и Свердловской области остановили стройку и опросить жителей. После голосования список площадок войдут только пять мест и из них уже выберут самую подходящую. Кстати, сквер у Театра драмы в этом перечне есть.

ИСТОЧНИК KP.RU