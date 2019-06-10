В начале этой недели уральцев ждут жара, дожди и грозы

СЕГОДНЯ 08:08 2019-06-10T08:15:16+03:00

При грозах возможны порывы ветра до 15-18 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в регионе по-прежнему будет нестабильной и капризной

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В Свердловскую область на этой неделе возвращается жара. Правда, вместе с ней опять придут дожди и даже грозы.

В понедельник, 10 июня, синоптики обещают переменную облачность, небольшие дожди, местами грозы. Днем воздух прогреется до +23, +28 градусов, ночью будет +11, +16. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

Во вторник, 11 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, по-прежнему пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Днем температура воздуха составит +22, +27 градусов, ночью - +13, +18. Ветер западный 6-11 метров в секунду.

В среду, 12 июня, сохранится переменная облачность и осадки. Днем столбики термометров покажут +20, +25 градусов, ночью +10, +15. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

При грозах возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU