Пиарщик из Екатеринбурга провел у областного главка пикет в защиту журналиста Ивана Голунова

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-08T15:13:23+03:00

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Екатеринбуржец поддержал журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного 6 июня. Корреспондента-расследователя из Москвы подозревают в сбыте наркотиков.

Спустя два дня сразу в нескольких городах страны начались одиночные пикеты в защиту журналиста. Уральская столица не стала исключением. В Екатеринбурге акцию провел пиарщик Платон Маматов. Он простоял несколько часов у здания областного полицейского главка.

Фото: Facebook Платона Маматова

- Вышел полицейский, сказал, что уже признали подлог и нужно идти домой. Я, конечно, доверяю сотрудникам полиции, но на всякий случай постою. Вдруг он что-то перепутал или не так понял, - сказал участник пикета.

Также Маматов рассказал, что, когда он забирал в типографии свой плакат, видел и другие уже распечатанные баннеры в поддержку Голунова.

- В личке мне напоминают, что и Голунов не торт, и к «Медузе» у многих есть вопросы. Ну и что? - говорит Маматов. - Если история с наркотиками окажется поддельной - судить и сажать всех организаторов этой блуды. Если настоящей, без дураков, то самого Голунова.

ИСТОЧНИК KP.RU