В Нижнем Тагиле ради модернизации остановили асфальтовый завод

СЕГОДНЯ 08:28 2019-06-08T08:30:19+03:00

Предприятие не будет работать две недели

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На асфальтовом заводе Нижнего Тагила начались двухнедельные "каникулы". Именно на такой период будет остановлена работа предприятия. Все ради модернизации МУПа, в рамках которой на заводе установят новое оборудование, собранное и привезенное из Башкирии.

Это первое крупное переоснащение предприятия за последние годы. Сам он, произведенный в Германии, успешно работает в Нижнем Тагиле с 1983 года.

- В первую очередь сегодня меняется система управления заводом и ведется установка оборудования для контроля дозирования материала, чтобы в зависимости от полученного рецепта менять количество минерального порошка, битума и определенных фракций гравия в асфальтобетонной смеси, - рассказал главный инженер МУП «Тагилдорстрой» Владимир Миков.

В реконструкции завода задействованы 15 специалистов «Тагилдорстроя» и «Уфадормаша». Ожидается, что специалисты завершат монтаж оборудования в течение двух недель. К пусконаладочным работам планируют приступить уже 12 июня.

- Временная остановка завода не влияет негативно на производственный процесс. Мы подобрали такие сроки, когда на дорогах идут работы по демонтажу старого покрытия, снятию и установке бортового камня, - подчеркнул директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

После возобновления работы завода дорожники завершать укладку асфальта на улицах Челюскинцев, Гагарина и Товарном дворе. В конце июня будет отремонтирована улица Учительская, а в июле начнется реконструкция проезжей части на Кулибина, Жуковского и Ломоносова.

ИСТОЧНИК KP.RU