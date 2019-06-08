В Верхней Салде с закладкой «синтетики» поймали 60-летнего пенсионера
В Верхней Салде посреди ночи по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков задержали местного пенсионера.
Все произошло в подъезде дома № 25 по улице Устинова. Сотрудники ППСП при личном досмотре 60-летнего мужчины в кармане его куртки обнаружили 0,7 грамма так называемой "синтетики".
Сначала пенсионер уверял, что сверток валялся в подъезде, и он подобрал его чисто ради интереса, пока ждал приятеля. Однако потом все же решил не врать.
- Мужчина сообщил полицейским, что он не знает, что находится в свертке, однако позже прояснил, что наркотическое средство приобрел и хранил для личного употребления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU