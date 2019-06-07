2019-06-07T12:33:10+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле за дачу взятки полицейскому осужден бизнесмен, торговавший подделками «Adidas»

За то, чтобы стражи порядка закрыли на нарушение глаза, мужчина предложил им 30 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Нижнем Тагиле вынесли приговор местному предпринимателю, обвиняемому в даче взятки полицейским.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе рейда обнаружили в одном из магазинов контрафактную одежду. В торговой точке висели десятки футболок с лейблами бренда «Adidas».

Однако на просьбу показать разрешительные документы на использование товарного знака, бизнесмен лишь развел руками. Без нужных бумаг мужчина лишался всей партии одежды, а значит, и приличной суммы денег.

- Желая, чтобы сотрудники полиции не изымали из магазина товар и не проводили в дальнейшем проверку по факту его продажи, подсудимый предложил и передал стражам порядка 30 тысяч рублей. Однако полицейские взятку не приняли и факт дачи денег был ими соответствующим образом задокументирован. В дальнейшем следствием СКР в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Суда назначил предпринимателю штраф в размере 50 тысяч рублей. Средства, передававшиеся в качестве взятки, обращены в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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