В Екатеринбурге растаскивают арматуру на Макаровском мосту
В Екатеринбурге продолжается реконструкция Макаровского моста по улице Челюскинцев. Объект закрыт для проезда транспорта, включая трамваи и автобусы, до 1 июля. Из-за этого центр уральской столицы каждый день стоит в многокилометровых пробках.
Мужчины делают несколько рейсов за деньФото: Алексей БУЛАТОВ
Как выяснилось, при разборе моста, рабочие складируют здесь же большие куски арматуры, которую разбирают местные выпивохи.
- Устали их гонять, всякий раз возвращаются за новой партией железа. И, ведь, ладно бы на еду, так ведь все на выпивку потратят, - рассказал «Комсомолке» прораб Андрей.
Рабочие устали ругаться с "гостями"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Действительно, несколько раз за день на мост приходят местные жители и грузят арматуру.
ИСТОЧНИК KP.RU