2019-06-07T11:18:27+03:00
Общество

В Екатеринбурге растаскивают арматуру на Макаровском мосту

В это время город стоит в пробках
Лев ИСТОМИН
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У каждого своя работаУ каждого своя работаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжается реконструкция Макаровского моста по улице Челюскинцев. Объект закрыт для проезда транспорта, включая трамваи и автобусы, до 1 июля. Из-за этого центр уральской столицы каждый день стоит в многокилометровых пробках.

Мужчины делают несколько рейсов за день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчины делают несколько рейсов за деньФото: Алексей БУЛАТОВ

Как выяснилось, при разборе моста, рабочие складируют здесь же большие куски арматуры, которую разбирают местные выпивохи.

- Устали их гонять, всякий раз возвращаются за новой партией железа. И, ведь, ладно бы на еду, так ведь все на выпивку потратят, - рассказал «Комсомолке» прораб Андрей.

Рабочие устали ругаться с "гостями" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочие устали ругаться с "гостями"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Действительно, несколько раз за день на мост приходят местные жители и грузят арматуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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