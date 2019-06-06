На трех улицах Екатеринбурга осенью появятся знаки «Остановка запрещена»

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-06T11:10:09+03:00

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Осенью в Екатеринбурге на нескольких улицах появятся знаки «Остановка запрещена», а также «Работает эвакуатор». В частности, встретить их можно будет на улице Донбасской, на участке от Автомагистральной до Культуры; на Бакинских Комиссаров, от Культуры до Коммунистической. Также останавливаться нельзя будет на троллейбусном кольце на конечной остановке Академгородок (УНЦ) по улице Амундсена.

- Знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных, - уточняют в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга. - За остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена» существует штраф за неправильную парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU