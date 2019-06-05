Свердловская область потратит 995 тысяч рублей на визит комиссии Международной федерации спорта из-за Универсиады

СЕГОДНЯ 17:25 2019-06-05T17:25:53+03:00

Из них почти половина уйдет на питание делегации

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Свердловская область потратит 995 тысяч рублей на организацию визита инспекционной комиссии Международной федерации университетского спорта (FISU), которая пробудет в Екатеринбурге с 9 по 13 июня. Делегация посетит город из-за поданной заявки на проведение Универсиады-2023.

Заказчик – «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий», указал 8 статей расхода в документации, которая опубликована на портале госзакупок. Так, 153 тысячи рублей заплатят за услуги переводчика, 51 тысячу – за транспорт. Возить иностранцев будут на фургоне Mercedes Sprinter.

– Конференц-зал в «Hyatt Regency Ekaterinburg» вместе с техникой и услугами звукорежиссера оценили в 213 тысяч рублей, – сообщается в документах. – 450 тысяч потратят на организацию питания.

При этом речь идет только о деловых мероприятиях, которые проведут в ряде ресторанов Екатеринбурга. Остальные средства выделили на сопровождение комиссии и мелочи – питьевую воду, пледы и зонты.

Исполнителем заказа стала ИП Яна Дорн.

Напомним, наблюдательный совет от администрации города уже представил FISU заявочную книгу. Решение о месте проведения спортивного мероприятия примут 2 июля.

– Город практически получил право проведения игр. Дело в том, что FISU, согласно новой политике, не проводит отбор между странами и сосредотачивается на том мегаполисе, который подтвердил свою заинтересованность, – заявили ранее в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU