В Екатеринбурге закроют движение по улице Мичурина
Дорожники будут менять асфальт
Фото: екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге в связи с ремонтом проезжей части перекроют движение транспорта по улице Мичурина. Проехать нельзя будет на участке от Карла Маркса до Малышева с 5 по 15 июня.
Чтобы свести неудобства для горожан к минимуму, ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» будет проводить работы в темное время суток.
- Дорожные работы будут производиться с 22:00 до 6:00. В светлое время движение транспорта возобновляется, - сказали в мэрии.
Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU