На благоустройство Шарташского лесопарка потратят еще 230 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-04T09:42:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство природных ресурсов Свердловской области выделит для благоустройства Шарташского лесопарка еще 230 миллионов рублей. Тендер на эту сумму уже размещен на портале госзакупок.

- Подрядчик должен будет провести работы в два этапа. Первый начнется на следующий день после заключения госконтракта и закончится через 20 дней. Второй начнется 1 августа и завершится 20 декабря 2020 года, - говорится в техзадании.

В первую очередь рабочие построят детские, баскетбольную, волейбольную площадки, а также поле для мини-футбола. После этого подрядчик должен также оборудовать площадки для маунтинбайка и трассу для активного выгула собак, каменоломню и лодочную пристань, плюс проложить тропу здоровья протяженностью 5,6 километра и 4,6 километра тропинок.

ИСТОЧНИК KP.RU