На благоустройство Шарташского лесопарка потратят еще 230 миллионов рублей
Министерство природных ресурсов Свердловской области выделит для благоустройства Шарташского лесопарка еще 230 миллионов рублей. Тендер на эту сумму уже размещен на портале госзакупок.
- Подрядчик должен будет провести работы в два этапа. Первый начнется на следующий день после заключения госконтракта и закончится через 20 дней. Второй начнется 1 августа и завершится 20 декабря 2020 года, - говорится в техзадании.
В первую очередь рабочие построят детские, баскетбольную, волейбольную площадки, а также поле для мини-футбола. После этого подрядчик должен также оборудовать площадки для маунтинбайка и трассу для активного выгула собак, каменоломню и лодочную пристань, плюс проложить тропу здоровья протяженностью 5,6 километра и 4,6 километра тропинок.
ИСТОЧНИК KP.RU