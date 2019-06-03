В Нижнем Тагиле накрыли склад с пятью тоннами паленой водки
В результате проведенной спецоперации в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ и свердловского главка накрыли склад контрафактного алкоголя.
В общей сложности на территории участка изъято около пяти тонн спиртосодержащей жидкости, расфасованной в 4644 стеклянных бутылки. На таре были наклеены этикетки известных легальных брендов.
Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
- На бутылках имелись наименования водочной и коньячной продукции марок «Нефть», «Царская охота», «Хенесси», «Голд 999», «Арбатская» и «Дагестан», - рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. - Фальсификат изъят из обращения и передан на хранение в ММУ МВД «Нижнетагильское».
По факту выявленных нарушений проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU