2019-06-03T11:40:50+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле накрыли склад с пятью тоннами паленой водки

Алкоголь выдавался за известные легальные бренды
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской областиФото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
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В результате проведенной спецоперации в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ и свердловского главка накрыли склад контрафактного алкоголя.

В общей сложности на территории участка изъято около пяти тонн спиртосодержащей жидкости, расфасованной в 4644 стеклянных бутылки. На таре были наклеены этикетки известных легальных брендов.

Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

- На бутылках имелись наименования водочной и коньячной продукции марок «Нефть», «Царская охота», «Хенесси», «Голд 999», «Арбатская» и «Дагестан», - рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. - Фальсификат изъят из обращения и передан на хранение в ММУ МВД «Нижнетагильское».

По факту выявленных нарушений проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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