2019-06-03T07:53:59+03:00
Общество

Свердловчанин за долги по алиментам лишился машины и телефона

Мужчина не выплатил своему ребенку 680 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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В Белоярском прошел рейд по должникам-алиментщикам в рамках акции "Судебные приставы - детям".

В числе неплательщиков оказался и 38-летний житель Заречного. После развода по решению суда мужчина должен был выплачивать ежемесячно своему ребенку четверть всех доходов. Однако горе-отец всячески игнорировал перечисление денег и в результате накопил долг в 680 тысяч рублей. При этом о себе любимом мужчина не забывал - ездил на Mitsubishi Grandis и имел модный гаджет марки Honor.

В ходе рейда приставы арестовали у должника иномарку и мобильник, запретив владельцу пользоваться машиной. Однако мужчина нарушил требования.

- За административное нарушение, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, в отношении гражданина составлен протокол. Теперь мужчине придется заплатить еще и административный штраф до 2,5 тысяч рублей. Если должник в ближайшее время не погасит задолженность по алиментам, арестованное имущество будет передано на оценку и в дальнейшем на реализацию в ТО Росимущества, - сообщили в УФССП по Свердловской области. - Все средства от реализации на торгах арестованного имущества будут перечислены взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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